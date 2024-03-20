Леся Цуренко – Магда Линетт 2:1 (2:6, 6:1, 6:4)

Леся Цуренко – единственная из наших землячек не попала в число сеяных участниц, поэтому стартовала на турнире с первого круга, остальные же начнут свои выступления в 1/32 финала. Соперницей украинки стала 55 ракетка мира из Польши Магда Линетт, пишет 24 Канал.

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Это была третья очная встреча теннисисток. Впервые они встречались еще в 2011 году. Леся одержала волевую победу и теперь личный счет между соперницами 2:1 в пользу украинки.

Леся Цуренко начала матч с брейка, но сразу же отдала и свою подачу, после чего соперницы взяли по гейму на своей подаче. Далее же полька выдала хороший отрезок и уверенно забрала стартовый сет поединка – 2:6.

Вторая партия прошла при полной доминации украинской теннисистки. Леся Цуренко взяла 6 из 7 геймов и перевела матч в решающий третий сет, который стал самым напряженным.

Польская теннисистка смогла на старте сделать брейк и Леся уступала со счетом 1:3, но украинка продемонстрировала характер и выдала серию из четырех выигранных геймов, после чего не смогла подать на матч, но сразу сделала встречный брейк и закрыла матч – 6:4.

По ходу матча Леся Цуренко не сделала ни одного эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 7 из 18 брейк-поинтов и выиграла 7 из 12 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Цуренко – Линетт

Отметим, что благодаря этой победе украинка повторила личный рекорд на турнире в Майами. До этого она дважды играла в 1/32 финала, но пока не преодолевала эту стадию. В следующем раунде Леся Цуренко встретится с бельгийкой Грет Миннен. Матч состоится 21 марта.

Важно. Впервые в истории Miami Open во втором раунде будут играть сразу пять украинских теннисисток.

Пары украинских теннисисток в 1/32 финала