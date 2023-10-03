Еще одна потеря Украины на Мастерсе в Пекине: Цуренко уступила скандальной россиянке

Бывшая первая ракетка Украины Леся Цуренко завершила выступления на турнире WTA1000 в Пекине. Соперницей украинки была россиянка Вероника Кудерметова.

Леся Цуренко (Украина) – Вероника Кудерметова 1:2 (6:3, 0:6, 0:6)

Во вторник, 3 октября, на турнире WTA1000 в Пекине состоялся матч с участием украинки Леси Цуренко и "нейтральной" россиянки Вероники Кудерметовой. Это была первая встреча теннисисток, пишет 24 Канал.

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В первом сете четвертая ракетка Украины навязала борьбу сопернице и завершила его победой со счетом 6:3. Однако две следующие партии завершились не в пользу Цуренко.

"Нейтральная" россиянка сумела добыть реванш, завершив два сета с "сухим" счетом по 6:0. Леся Цуренко завершила свои выступления на Мастерсе в Пекине. Кудерметова в следующем круге встретится с чемпионкой US Open-2023 Коко Гофф.

. Вероника Кудерметова рекламирует компанию "Татнефть", являющуюся ее спонсором. Эта компания находится под санкциями, поскольку снабжает российскую армию горючим. На турнире Ролан Гаррос россиянке угрожала дисквалификация из-за демонстрации лого спонсора.

Напомним, что в первом круге Мастерса Цуренко очень уверенно обыграла китаянку Чжу Линь. Во втором сете вторая ракетка Китая снялась с матча из-за головокружения.

Борьбу на турнире продолжат две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк. Представительницы Украины вышли в 1/8 финала. На этой стадии Калинина встретится с Каролин Гарсией из Франции, а Костюк с "нейтральной" Людмилой Самсоновой.