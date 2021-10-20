ЦСКА София – Заря: где смотреть матч Лиги конференций
20 октября 2021 , 21:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Луганская Заря 21 октября на выезде сыграет третий матч дебютного розыгрыша Лиги Конференций против ЦСКА. В Украине эту встречу можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Поединок 3 тура Лиги конференций ЦСКА София – Заря состоится в четверг, 21 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
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ЦСКА София – Заря: где смотреть
В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лига конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.
Отныне поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка ЦСКА София – Заря состоится на канале Megogo.
- Чтобы просмотреть игру Заря-Рома нужно приобрести подписку "максимальная"или " Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.