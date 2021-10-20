Поєдинок 3 туру Ліги конференцій ЦСКА Софія – Зоря відбудеться у четвер, 21 жовтня. Стартовий свитсток судді пролунає о 22:00.

До слова У погоні за першою перемогою: прогноз на матч ЦСКА Софія – Зоря у Лізі конференцій

ЦСКА Софія – Зоря: де дивитися

У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому Ліга конференцій протягом найближчих сезонів не буде на цих каналах.

Відтепер поєдинки Ліги конференцій будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція поєдинку ЦСКА Софія – Зоря відбудеться на каналі Megogo.

Щоб переглянути гру Зоря – Рома потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт". Вартість підписки "Спорт" складає 199 гривень на місяць, а "Максимальної" – 299 гривень на місяць.

Зоря та ЦСКА Софія не так давно зустрічалися у кваліфікації Ліги Європи. У 2019 році команда Віктора Скрипника на виїзді зіграла внічию, а вдома мінімально перемогла. Це дозволило українцям пройти у наступний раунд.