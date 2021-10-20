Поединок 3 тура Лиги конференций ЦСКА София – Заря состоится в четверг, 21 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

К слову В погоне за первой победой: прогноз на матч ЦСКА София-Заря в Лиге конференций

ЦСКА София – Заря: где смотреть

В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому Лига конференций в течение ближайших сезонов не будет на этих каналах.

Отныне поединки Лиги конференций будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция поединка ЦСКА София – Заря состоится на канале Megogo.

Чтобы просмотреть игру Заря-Рома нужно приобрести подписку "максимальная"или " Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.

Заря и ЦСКА не так давно встречались в квалификации Лиги Европы. В 2019 году команда Виктора Скрипника на выезде сыграла вничью, а дома минимально победила. Это позволило украинцам пройти в следующий раунд.