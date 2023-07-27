Сербская Црвена Звезда представила игровые комплекты формы на новый сезон-2023/2024. Болельщики команды не понравились новой форме и сравнили ее с российским клубом.

Сербы не стали кардинально изменять цвета своих новых игровых комплектов от технического спонсора Macron. На домашние матчи футболисты Црвены Звезды будут выходить в красно-белых в полосу цветах.

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Новая форма Црвены Звезды / Фото сербского клуба

Относительно выездного комплекта формы, здесь Црвена Звезда добавила больше элементов. Форма синего цвета с гербом Белграда, откуда и сам клуб и линией жизни (внизу футболки).



Выездная форма Црвены Звезды / Клубе фото

Презентовал скандальный клуб и резервный вариант – бело-синий с красными вставками.



Резервная форма Црвены Звезды / Фото сербского клуба

Ниже груди на всех трех игровых комплектах набитое прописными буквами название их спонсора – "Газпром". Црвена Звезда продолжает сотрудничество с российской компанией, финансирующей войну России в Украине, убийством мирного украинского народа и разрушением украинской инфраструктуры.

Сербский клуб не боится разрушить свою репутацию, хотя Сербия – крепкий партнер России.

Сербия приглашала на спортивно-реабилитационный лагерь юношеские и детские команды Академии футбола киевского Динамо. Однако киевляне отклонили предложение из-за позиции Сербии в Россию. Также воспитанники Динамо (2009 год рождения) отказались от матча против сверстников из Црвены Звезды, ведь первая команда этого сербского клуба спокойно играет на турнирах в России.

Однако болельщики клуба подвергли критике новую форму. Один из фанатов даже сравнил форму Црвены Звезды с питерским Зенитом. У обоих клубов главный спонсор "Газпром".

Новую форму Црвена Звезда уже "обкатала". 26 июля сербский клуб в домашнем игровом комплекте сыграл товарищескую игру против итальянской Фиорентины. Сербы неожиданно разгромили клуб Серии А 5:0.