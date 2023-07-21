Жребий возвел киевский клуб в одну игру с сербской Црвеной Звездой. После чего Динамо приняло единственное правильное и патриотическое решение – очной встречи с сербами не будет.

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Никаких матчей с партнерами России

В украинском клубе учитывали, что первая команда Црвены Звезды спокойно участвовала на турнире в России и сыграла против Зенита (2:1). Также следует вспомнить игру сербов против этого российского клуба, которая прошла осенью 2022 года.

В этом матче были провокации от болельщиков. Фанаты скандировали "братский лозунг" "Русские и сербы – братья навеки". Также на трибунах стадиона присутствовали баннеры с символами "V" и "Z", которыми оккупанты обозначают свою военную технику, которая едет уничтожать Украину и разрушать жизнь ее народа.

Также одним из спонсоров сербского клуба является российская компания "Газпром", финансирующая войну в Украине. Потому Динамо отказалось проводить игру против союзников страны-террориста.

Все остальные матчи киевлян пройдут согласно регламенту турнира в Болгарии.

Напомним, 15 июля появилась информация, что Сербия организует спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола киевского Динамо. Правительство этой страны обещало покрыть все расходы украинского клуба.

Однако на такое предложение "бело-синие" ответили отказом. Причина все та же – Сербия является крепким партнером России в войне против Украины.