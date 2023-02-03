"Не хочу ошибиться в четвертый раз": чемпион мира боится возвращаться в Динамо

Георгий Цитаишвили откровенно рассказал о своем желании вернуться в киевское Динамо. Теперь правый вингер выступает в аренде в польском Леху.

Польский период для Гио начался в июле 2022 года, когда Лех арендовал у Динамо футболиста. Цитаишвили рассказал о своих выступлениях в польском Экстраклясе и сделал откровенное признание своих желаний вернуться в столичный клуб УПЛ.

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Цитаишвили: Я ошибался и был на вторых ролях в команде

Георгий признался, что комфортно себя чувствует в Лехе и вполне доволен своими выступлениями за польскую команду. Пока арендное соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2022/2023, поэтому все мнения Гио связаны исключительно с Лехом.

Также Цитаишвили рассказал, что не думает о словах окружающих, что он может стать заменой Виктора Цыганкова в Динамо. Гио больше сконцентрирован на своих выступлениях в Польше. Однако не забывает следить за трансферными перипетиями киевлян.

Динамо уже попрощалось с четырьмя своими игроками основы. Виктор Цыганков и Илья Забарный стали игроками Жироны и Борнмута. Артем Беседин и Томаш Кендзера на правах аренды будут выступать за Оманию и ПАОК соответственно.

Георгий боится возвращаться в киевский клуб не из-за войны в Украине, а из-за спортивных моментов. Цитаишвили признался, что трижды хотел покинуть "бело-синих", но все разы прислушивался к обещаниям и словам тренерского штаба, который уверял, что рассчитывает на него.

Мои сомнения в возвращении в Динамо связаны исключительно со спортивными моментами. Раньше я уже трижды хотел уйти из Динамо, но все три раза оставался, потому что тренеры говорили, что рассчитывают на меня. Я ошибался и был во вторых ролях в команде. Не хочу ошибиться в четвертый раз. Мне нужно играть в футбол,

– сказал футболист.

Лех после 18 туров идет на четвертом месте в Экстраклясе. За сыгранные матчи нынешний клуб Цитаишвили набрал 30 очков. В футболке поляков провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Что известно о выступлениях Цитаишвили в футболке Динамо