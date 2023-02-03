"Не хочу ошибиться в четвертый раз": чемпион мира боится возвращаться в Динамо
Источник:Украинский футбол
Георгий Цитаишвили откровенно рассказал о своем желании вернуться в киевское Динамо. Теперь правый вингер выступает в аренде в польском Леху.
Польский период для Гио начался в июле 2022 года, когда Лех арендовал у Динамо футболиста. Цитаишвили рассказал о своих выступлениях в польском Экстраклясе и сделал откровенное признание своих желаний вернуться в столичный клуб УПЛ.
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Цитаишвили: Я ошибался и был на вторых ролях в команде
Георгий признался, что комфортно себя чувствует в Лехе и вполне доволен своими выступлениями за польскую команду. Пока арендное соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2022/2023, поэтому все мнения Гио связаны исключительно с Лехом.
Также Цитаишвили рассказал, что не думает о словах окружающих, что он может стать заменой Виктора Цыганкова в Динамо. Гио больше сконцентрирован на своих выступлениях в Польше. Однако не забывает следить за трансферными перипетиями киевлян.
Георгий боится возвращаться в киевский клуб не из-за войны в Украине, а из-за спортивных моментов. Цитаишвили признался, что трижды хотел покинуть "бело-синих", но все разы прислушивался к обещаниям и словам тренерского штаба, который уверял, что рассчитывает на него.
Мои сомнения в возвращении в Динамо связаны исключительно со спортивными моментами. Раньше я уже трижды хотел уйти из Динамо, но все три раза оставался, потому что тренеры говорили, что рассчитывают на меня. Я ошибался и был во вторых ролях в команде. Не хочу ошибиться в четвертый раз. Мне нужно играть в футбол,
– сказал футболист.
Лех после 18 туров идет на четвертом месте в Экстраклясе. За сыгранные матчи нынешний клуб Цитаишвили набрал 30 очков. В футболке поляков провел 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Что известно о выступлениях Цитаишвили в футболке Динамо
- Гио является воспитанником киевского клуба, которому предсказывали большое будущее. Но почему-то в составе "бело-синих" не смог проявить себя.
- Зимой 2021 года Цитаишвили ушел в аренду в полтавскую Ворсклу, за которую поиграл до конца сезона.
- В июле 2021-го Георгий снова оказался в аренде, но уже в одесском Черноморце, где играл чуть меньше года.
- В апреле 2022-го был арендован польской Вислой. А уже 1 июля того же года перебрался в аренду в другой польский клуб Лех. Эти свои арендные путешествия происходили перерывами на возвращение в Киев.
- В футболке Динамо провел 24 поединка, в которых отличился 2 результативными передачами.
- Цитаишвили связан контрактом с киевлянами, истекающим 30 июня 2025 года.