Польський період для Гіо розпочався у липні 2022 року, коли Лех орендував у Динамо футболіста. Цитаішвілі розповів про свої виступи у польській Екстраклясі та зробив відверте зізнання щодо своїх бажань повернутись у столичний клуб УПЛ.

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Цитаішвілі: Я помилявся і був на других ролях у команді

Георгій зізнався, що комфортно себе почуває у Леху та цілком задоволений своїми виступами за польську команду. Наразі орендна угода з командою розрахована до кінця сезону-2022/2023, тому усі думки Гіо пов'язані виключно з Лехом.

Також Цитаішвілі розповів, що не думає про слова оточення, що він може стати заміною Віктора Циганкова у Динамо. Наразі Гіо більше сконцентрований на своїх виступах у Польщі. Однак не забуває стежити за трансферними перипетіями киян.

Нагадаємо! Динамо вже попрощалось із чотирма своїми гравцями основи. Віктор Циганков та Ілля Забарний стали гравцями Жирони та Борнмута. Артем Бєсєдін та Томаш Кендзьора на правах оренди виступатимуть за Омонію та ПАОК відповідно.

Георгій боїться повертатись у київський клуб не через війну в Україні, а через спортивні моменти. Цитаішвілі зізнався, що тричі хотів покинути "біло-синіх", але усі рази дослуховувався до обіцянок та слів тренерського штабу, який запевняв, що розраховує на нього.

Мої сумніви щодо повернення до Динамо пов’язані виключно зі спортивними моментами. Раніше я вже тричі хотів піти із Динамо, але усі три рази залишався, бо тренери казали, що розраховують на мене. Я помилявся і був на других ролях у команді. Не хочу помилитися вчетверте. Мені потрібно грати у футбол,

– сказав футболіст.

Наразі Лех після 18 турів йде на четвертому місці в Екстраклясі. За зіграні матчі нинішній клуб Цитаішвілі набрав 30 очок. У футболці поляків провів 24 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Що відомо про виступи Цитаішвілі у футболці Динамо