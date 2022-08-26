Ассист за одну минуту: динамовец Цитаишвили оформил голевую передачу в Лиге конференций
Познанский Лех 25 августа сыграл ответный матч квалификации Лиги конференций. Динамовец Георгий Цитаишвили отметился голевой передачей в игре против Дюделанжа.
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Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, помог своей команде расписать мировую 1:1. Грузин начал поединок на скамейке запасных, а появился на футбольном поле на 59-й минуте, пишет 24 канал.
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В одну минуту хватило Цитаишвили, чтобы записать в свой актив голевую передачу. Георгий ассистировал на Перейру, сравнявшего цифры на табло 1:1.
Больше команды не забивали. По итогам двух встреч счет в пользу Лех – 1:3, ведь первый матч закончился уверенной победой поляков 0:2.
Украинский голкипер Леха Артур Рудько провел весь поединок на скамейке запасных.
Лех дожал Дюделанжа и пробился в групповой раунд Лиги конференций.
К слову, Цитаишвили в аренде в Польше до конца июня 2023 года. После чего вернется в Динамо.