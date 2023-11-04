"Могу победить всех": китаец Чжилей бросил вызов Усику и еще трем звездам хевивейта
Источник:Boxing World Weekly
Чжан Чжилей намерен стать лучшим боксером мира в супертяжелой весовой категории. Но сначала ему необходимо победить кого-нибудь из признанных топов дивизиона.
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей рассказал о том, кого хотел бы видеть своим следующим соперником. 40-летний китаец считает, что способен победить каждого, поэтому намерен сразиться с кем-то из топовых представителей дивизиона.
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Чжилей уверен, что победит любого
В моем идеальном мире моим соперником будет кто-нибудь из большой четверки: Усик, Фьюри, Уайлдер и Джошуа. Это моя цель, я действительно хотел бы получить одного из этих ребят. Я могу победить всех четырех,
– сказал Чжан Чжилей.
В этом году Чжилей дважды сенсационно победил известного британца Джо Джойса, считавшегося безоговорочным фаворитом. После этого о Чжане заговорили как о претенденте на престижный чемпионский пояс.Всего Чжилей провел на профессиональном ринге 28 поединков, из которых выиграл 26. Интересно, что кроме одного поражения от хорвата Филиппа Хрговича в рекорде китайца есть ничья.