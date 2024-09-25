Чжан Шуай – Маккартни Кесслер 2:0 (7:6, 7:6)

В нем бывшая 22-я ракетка мира наконец прервала свою антирекордную серию из поражений подряд. Она достигала 24 поединков, сообщает OptaAce.

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Это была первая очная встреча между соперницами. Судьба обоих сетов решалась на тай-брейке, где успешнее оказалась именно Чжан Шуай.

Победительница двух турниров серии Grand Slam в парном разряде впервые победила за последние 603 дня в одиночке. Последний раз она побеждала в январе 2023 года в Лионе, когда одолела Мэдисон Бренгл.

С тех пор Чжан Шуай опустилась с 22-го места в рейтинге на 595-е. Она переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений подряд в истории тенниса, который ранее принадлежал Винсенту Спейди – с октября 1999 по июнь 2000 года он проиграл 21 матч подряд.

К слову. Следующей соперницей Чжан Шуай станет восьмая ракетка мира Эмма Наварро. Матч состоится 27 сентября.

Отметим, что во втором круге турнира в Пекине Украину уже гарантированно представит три теннисистки – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Также к ним может присоединиться Ангелина Калинина, которая в 1/64 финала встретится с Ребеккой Шрамковой.