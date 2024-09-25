Чжан Шуай – Маккартні Кесслер 2:0 (7:6, 7:6)

У ньому колишня 22-га ракетка світу нарешті перервала свою антирекордну серію з поразок поспіль. Вона сягала 24 поєдинків, повідомляє OptaAce.

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Це була перша очна зустріч між суперницями. Доля обох сетів вирішувалася на тай-брейку, де успішнішою виявилася саме Чжан Шуай.

Переможниця двох турнірів серії Grand Slam у парному розряді вперше тріумфувала за останні 603 дні в одиночці. Востаннє вона перемагала у січні 2023 року в Ліоні, коли здолала Медісон Бренгл.

З того часу Чжан Шуай опустилася з 22-го місця в рейтингу на 595-те. Вона переписала абсолютний антирекорд за кількістю поразок поспіль в історії тенісу, який раніше належав Вінсенту Спейді – з жовтня 1999 по червень 2000 року він програв 21 матч поспіль.

До слова. Наступною суперницею Чжан Шуай стане восьма ракетка світу Емма Наварро. Матч відбудеться 27 вересня.

Зазначимо, що у другому колі турніру в Пекіні Україну вже гарантовано представить три тенісистки – Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Також до них може доєднатися Ангеліна Калініна, яка в 1/64 фіналу зустрінеться з Ребеккою Шрамковою.