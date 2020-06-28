В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC on ESPN 12. В одном из поединков встречались американские бойцы Морис Грин и Джан Вилланте.

Поединок в рамках тяжелого веса продлился неполных три раунда и завершился победой Грина. Об этом сообщает 24 канал.

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Зрелищная победа Грина

Оба бойца отнюдь не могут похвастаться большой серией побед. Но что точно могут эти американцы – это зрелищно побеждать.

В третьем раунде 34-летний Вилланте набросился на Грина и серией тяжелых ударов едва не одолел на год более младшего соперника.

Грина от поражения спас удушающий прием, который заставил Джана капитулировать.

Что интересно, за весь бой Грин выбросил меньше точных ударов – 64 против 91. Также Вилланте был точнее победителя поединка – 46% против 72% у Джана.

Видеообзор боя

Вилланте провел уже 29 боев – 17 побед и 12 поражений. При этом Грин в 13 боях одержал 9 побед и четыре раза покидал октагон на щите.

Видео победы Грина