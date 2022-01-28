Ремень безопасности спас жизнь спортсменке

ДТП с участием бразильской лыжницы произошло во время переезда из Австрии в Германию, откуда она должна была вылететь в Пекин. Транспортное средство, в котором ехала Лаура, не разминулось с грузовиком.

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Водитель, который был за рулем авто, погиб на месте. 27-летняя лыжница получила переломы руки и ноги. Спортсменку сразу госпитализировали.

Представительница Бразилии отметила, что во время аварии она сидела на заднем сиденье. Она убеждена, что ей удалось спастись благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Моура уже сообщила, что пропустит Олимпиаду в Пекине и будет восстанавливаться от повреждений, полученных в аварии.

Олимпийские игры в Пекине должны были стать первыми в карьере 27-летней Моуры. Однако теперь свою мечту спортсменке придется отложить как минимум на четыре года.

К слову. Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.