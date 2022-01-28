Ремінь безпеки врятував життя спортсменці

ДТП за участі бразильської лижниці сталося під час переїзду з Австрії до Німеччини, звідки вона мала вилетіти до Пекіна. Транспортний засіб, у якому їхала Лаура, не розминувся з вантажівкою.

Читайте також Коронавірус б'є по збірній Норвегії: відомий лижник може не виступити у Пекіні через COVID-19

Водій, який був за кермом авто загинув на місці. 27-річна лижниця отримала переломи руки та ноги. Спортсменку відразу госпіталізували.

Представниця Бразилії зазначила, що під час аварії вона сиділа на задньому сидінні. Вона переконана, що їй вдалося врятуватися завдяки пристебнутому ременю безпеки.

Моура вже повідомила, що пропустить Олімпіаду в Пекіні та відновлюватиметься від пошкоджень, отриманих в аварії.

Олімпійські ігри у Пекіні мали стати першими в кар'єрі 27-річної Моури. Проте тепер свою мрію спортсменці доведеться відкласти як мінімум на чотири роки.

До слова. Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.