Чудеса техники: соперники сборной Украины повеселились на тренировке – видео
Футболисты сборной Испании считаются одними из самых техничных в мире. Перед матчем против сборной Украины в Лиге наций испанцы в очередной раз доказали, что рождаются с мячом в ногах.
Фати и Траоре повеселились на тренировке
Футболист английского "Вулверхэмптона" Адама Траоре и игрок "Барселоны" Ансу Фати повеселились на тренировке сборной Испании. Об этом сообщает 24 канал.
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Траоре решил продемонстрировать Фати, как он жонглирует мячом, после чего сделал переброску, не потеряв мяч.
17-летний Фати, ставший обидчиком Украины в мадридском матче, принял вызов от своего партнера. Фати уверенно повторил финты Траоре.
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