Дива техніки: суперники збірної України повеселилися на тренуванні – відео
Футболісти збірної Іспанії вважаються одними з найбільш технічних у світі. Перед матчем проти збірної України в Лізі націй іспанці вкотре довели, що народжуються з м'ячем у ногах.
Фаті і Траоре повеселилися на тренування
Футболіст англійського "Вулверхемптона" Адама Траоре та гравець "Барселони" Ансу Фаті повеселилися на тренуванні збірної Іспанії. Про це повідомляє 24 канал.
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Траоре вирішив продемонструвати Фаті, як він жонглює м'ячем, після чого зробив перекидання, не втративши м'яч.
17-річний Фаті, який став кривдником України в мадридському матчі, прийняв виклик від свого партнера. Фаті впевнено повторив фінти Траоре.