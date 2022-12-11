Чуда не произошло: украинки финишировали 12-ми в женской эстафете в Хохфильцене
Женская сборная Украины по биатлону не смогла создать конкуренцию по борьбе за медали эстафетной гонки. Наши девушки финишировали на 12 месте.
Тренерский штаб сборной Украины выставил на женскую эстафету команду в составе Анастасии Меркушиной, Анны Кривонос, Дарьи Блашко и Елены Белосюк.
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Стартером "сине-желтых" была Анастасия Меркушина. Украинка ровно прошла дистанцию, использовав один дополнительный патрон на стойке. Эстафету Анастасия передала девятой.
На втором этапе бежала Анна Кривонос. Первый огневой рубеж украинская биатлонистка прошла безупречно, а вот на стойке у нее были проблемы. Анна использовала три дополнительных патрона и заработала круг штрафа.
Дарья Блашко начала гонку тринадцатой. Украинка использовала только один дополнительный патрон, но смогла отыграть только одну позицию.
Финишером сборной Украины была опытная Елена Белосюк. К сожалению, Елена допустила два промаха на лежке, использовав два дополнительных патрона. И хотя стойку Белосюк отработала безупречно, в итоге финишировала 12-ю.
А победу в женской эстафете одержала сборная Франции. Также на пьедестал попали команды Швеции и Италии. Сборная Германии неожиданно заняла четвертую строчку.
Результаты женской эстафеты в Хохфильцене
- 1. Франция (0+4) 1:14:27.1
- 2. Швеция (0+9)+10.4
- 3. Италия (0+4) +18.5
…
- 12. Украина (1+7) +4:12.
Напомним, на первом этапе Кубка мира в Контиолахти Украина заняла рекордно низкое 15 место.Важно! Третий этап Кубка мира по биатлону состоится 15-18 декабря во французском Ле-Гран-Борнан.