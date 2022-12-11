Тренерський штаб збірної України виставив на жіночу естафету команду у складі Анастасії Меркушиної, Анни Кривонос, Дар'ї Блашко та Олени Білосюк.

До теми Без прориву, але з очками: Меркушина фінішувала у топ-40 гонки переслідування в Хохфільцені

Стартером "синьо-жовтих" була Анастасія Меркушина. Українка рівно пройшла дистанцію, використавши один додатковий патрон на стійці. Естафету Анастасія передала дев'ятою.

На другому етапі бігла Анна Кривонос. Перший вогневий рубіж українська біатлоністка пройшла бездоганно, а от зі стійкою мала проблеми. Анна використала три додаткові патрони і заробила коло штрафу.

Дар'я Блашко розпочала гонку тринадцятою. Українка використала лише один додатковий патрон, але змогла відіграти лише одну позицію.

Фінішером збірної України була досвідчена Олена Білосюк. На жаль, Олена допустила дві хиби на лежці, використавши два додаткові патрони. І хоча стійку Білосюк відпрацювала бездоганно, у підсумку фінішувала 12-ю.

А перемогу у жіночій естафеті здобула збірна Франції. Також на п'єдестал потрапили команди Швеції та Італії. Збірна Німеччини несподівано зайняла четверту сходинку.

Результати жіночої естафети в Хохфільцені

1. Франція (0+4) 1:14:27.1

2. Швеція (0+9) +10.4

3. Італія (0+4) +18.5

…

12. Україна (1+7) +4:12.

Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу в Контіолахті Україна посіла рекордно низьке 15-те місце.

Важливо! Третій етап Кубка світу з біатлону відбудеться 15 – 18 грудня у французському Ле-Гран-Борнан.