Костюк и Сабаленко встретились в 1/16 финала, сообщает 24 канал. Матч между теннисистками длился 1 час и 16 минут.
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Арина Сабаленко – Марта Костюк 2:0 (6:4, 6:1)
Талантливая украинка смогла дать бой более опытной Сабаленко только в первом сете, который длился более получаса.
Марта сумела сделать сразу три брейка, однако белоруска ответила четырьмя победами на приеме.
На второй сет Костюк не хватило. Украинка выиграла только один гейм, проиграв три подачи.
Украинки продолжают борьбу в Дубае
- В 1/8 финала турнира WTA в Дубае пробились сразу две украинки. Элина Свитолина успешно стартовала в основной сетке, разбив египтянку Маяр Шериф.
- Также в следующий круг прошла Даяна Ястремская, обыгравшая Ирину Бегу из Румынии.
- Теперь Свитолина сыграет против швейцарки Жил Белен Тайхманн, а Ястремская попытается победить третью ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии.