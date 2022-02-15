Костюк и Сабаленко встретились в 1/16 финала, сообщает 24 канал. Матч между теннисистками длился 1 час и 16 минут.

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Арина Сабаленко – Марта Костюк 2:0 (6:4, 6:1)

Талантливая украинка смогла дать бой более опытной Сабаленко только в первом сете, который длился более получаса.

Марта сумела сделать сразу три брейка, однако белоруска ответила четырьмя победами на приеме.

На второй сет Костюк не хватило. Украинка выиграла только один гейм, проиграв три подачи.

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