Что же вы с*ки творите, обстреливают мирных жителей – Семеренко о последствиях "русского мира"
Источник:инстаграмм Валентины Семеренко
Олимпийская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко рассказала о последствиях вторжения российских оккупантов в Сумскую область. Спортсменка назвала нынешнюю жизнь в этой области адом.
Родной регион биатлонистки обстрелян
Валентина Семеренко – уроженка Сум, которая стала одним из эпицентров войны Украины и России. Титулованная биатлонистка прокомментировала ситуацию на своей странице в инстаграмме.
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Спортсмена добавила в сторону видео разрушенного города оккупантами. Одна из сестер Семеренко вкратце рассказала о последствиях войны.
По ее словам, местные жители Сумской области живут без отопления и электроэнергии.
В Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. Сейчас идет бомбардировка города суммы. В принципе, вся Сумская область сейчас – это территория ада, которую бомбят русские войска. Что же вы су*и творите, обстреливают мирных жителей,
– написала Валя Семеренко.
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