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Олимпийская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко рассказала о последствиях вторжения российских оккупантов в Сумскую область. Спортсменка назвала нынешнюю жизнь в этой области адом.
Источник:инстаграмм Валентины Семеренко
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