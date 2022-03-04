Родной регион биатлонистки обстрелян Валентина Семеренко – уроженка Сум, которая стала одним из эпицентров войны Украины и России. Титулованная биатлонистка прокомментировала ситуацию на своей странице в инстаграмме.

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Спортсмена добавила в сторону видео разрушенного города оккупантами. Одна из сестер Семеренко вкратце рассказала о последствиях войны. По ее словам, местные жители Сумской области живут без отопления и электроэнергии.

В Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы. Сейчас идет бомбардировка города суммы. В принципе, вся Сумская область сейчас – это территория ада, которую бомбят русские войска. Что же вы су*и творите, обстреливают мирных жителей,

– написала Валя Семеренко.

Напомним, что Валентина Семеренко досрочно закончила Олимпиаду в Пекине. Украинской биатлонистке стало плохо во время гонки. Организм спортсменки дал сбой.

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