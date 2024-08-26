В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым. В Симферополе родилась украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая и высказала свое мнение об оккупации полуострова.

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Что сказала Ризатдинова об оккупации Крыма

Украинская гимнастка отметила, что никогда не считала Крым российским и понимает, что весь полуостров оккупирован.

Но я все равно надеюсь, что мы будем ездить в наш Крым свободно и спокойно. Снова услышим пение цикад, почувствуем вкус массандровского вина, рапанов и персиков, запах можевелових деревьев, тепло от песка на пляже и шум волн нашего Черного моря.т Когда-то это произойдет, но такой большой сложной ценой для всех,

– призналась Ризатдинова.

В частности спортсменка отметила о дальнейшей борьбе и напоминание всем, что Крым – это Украина.

"Знаю, для наших детей мы должны все сделать. Каждый на своем фронте. Надо не молчать, надо не забывать, надо напоминать миру. Потому что даже когда ты общаешься с иностранцами, кто-то понимает, что Крым – это Украина, а кто-то – нет.

Продолжение временной оккупации Крыма Россией – это угроза, для мира и для международного права и правопорядка. Поэтому надо постоянно рассказывать, напоминать, показывать на карте: "Смотри, вот этот полуостров, он украинский". Даже когда тебе говорят: "Как? Там уже же Россия". Нет, посмотри мой паспорт, это Украина".

Поэтому я уверена, что вскоре справедливость будет восстановлена. Конец преступной российской оккупации нашего полуострова будет положен. И сине-желтый флаг вернется на свое законное место – в Севастополь, Джанкой, Керчь, Алушту и мой родной Симферополь", – добавила Анна Ризатдинова.

Напомним, что гимнастка является бронзовым призером Олимпиады-2016.