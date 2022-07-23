Осуществилась мечта детства, – первое интервью Зинченко в Арсенале

Лондонский Арсенал 22 июля официально объявил о переходе Александра Зинченко. Украинский полузащитник впервые сменил клуб в английской Премьер-лиге.

Зинченко: Я был большим фанатом клуба, когда был ребёнком

Игрок национальной команды впервые прокомментировал свой переход в Арсенал. Александр признался, что мечтал выступать за лондонский клуб с детства.

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Прежде всего хочу сказать, что осуществилась мечта детства, потому что я был большим фанатом клуба, когда был ребенком. Поскольку здесь играли Тьерри Анри и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром игр Арсенала. Очевидно, я начал любить этот клуб, поэтому я очень взволнован и не могу дождаться, чтобы играть,

– сказал Александр.

Зинченко поделился впечатлениями от пребывания на собрании во Флориде.

"Удивительная атмосфера, все такие добрые, весь персонал здесь великолепен. Слышал много хороших вещей от людей из Манчестер Сити о медицинском персонале, ребятах, работающих на кухне, игроках и, очевидно, Габриэле Жезусе. Слышал, что здесь удивительная атмосфера", – отметил новичок Арсенала.

В Лондоне Александр снова будет работать с главным тренером Микелем Артетой. Испанец знаком украинцу за работой в Сити, где Артета был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Футболист заявил, что фактор Артеты был очень важен для принятия решения о переходе.

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Я бы сказал, что он сыграл самую важную роль в моем решении. Я знал Мистера некоторое время, работал с ним в Манчестере. С первого дня в Сити я знал, что он будет очень хорошим тренером. Как он видит футбол... Я смотрел последний сезон Арсенала, мне очень понравилось. Вы можете увидеть стиль, рисунок игры, поэтому хотел бы видеть это, когда буду играть за Арсенал,

– подчеркнул полузащитник.

"То, как мы работали вместе, меня очень поразило. Помню, сколько раз мы упорно работали на тренировках, а потом сразу над индивидуальными моментами. Он мне многое дал. Надеюсь, смогу взять еще больше", - добавил футболист.

"Я готов к новому вызову"

Александр стал вторым футболистом "горожан", летом перешедшим в Арсенал. Перед этим лондонский клуб подписал нападающего Габриэла Жезуса за 52.2 миллиона евро.

"О, честно говоря, мы близки друг с другом, я его очень люблю. Он – мой большой друг. Хотел бы сказать, что он также участвовал в обсуждении моего решения и во всех этих вещах, поэтому он рассказал мне много хорошего об этом удивительный клуб и об этой атмосфере, о ребятах, обо всех, кто здесь есть. Поэтому я действительно поражен и очень взволнован. Я всегда с ним на связи, даже когда он был в Сити или когда шел, я всегда был с ним", – сказал Зинченко.

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Александра спросили, на какой позиции ему играть комфортно: на левом фланге защиты или в полузащите. На что он ответил:

Всюду, где тренер видит меня на поле. Это простой ответ, но это – правда. Даже если когда-нибудь тренер скажет, что надо быть вратарем, то я им буду.

Украинский игрок рассказал, что может предложить новому клубу.

"Я готов к новому вызову. Хочу добиться больших результатов. Надеюсь, что мы сможем выиграть несколько титулов, будем бороться за каждый. Команда растет очень быстро. Думаю, что пришло время. Пришло время сделать все возможное, чтобы добиться чего-то большего", – сказал Александр.

Зинченко будет вторым украинцем после Олега Лужного в Арсенале. Он подчеркнул, что гордится тем, что пошел по его пути.

Да, я горжусь этим, если честно. Он – абсолютная украинская легенда. К сожалению, не знаю его лично, у меня пока не было возможности познакомиться, но слышал немало хорошего о нем,

– отметил футболист.

Что известно о переходе Зинченко