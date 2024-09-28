"Раненый зверь является самым опасным": тренер Дюбуа о реванше с Джошуа
Источник:talkSPORT
Дон Чарльз прокомментировал возможное проведение реванша между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Тренер володоря пояса IBF опасается Эй-Джея.
В ночь на 22 сентября Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа встретились в бою за абсолют. Эй-Джей проиграл сопернику нокаутом.
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Чарльз о реванше
Тренер Дюбуа считает, что в случае реванша будет сложный бой для всех, поскольку Джошуа сильный и сложный соперник.
Нужно помнить, что раненый зверь является самым опасным. Поэтому к реваншу с Джошуа надо относиться серьезно, забыть о первом поединке и выходить, будто снова на первый раунд,
– отметил Дон Чарльз.
Напомним, что Даниэль Дюбуа согласился на проведение реванша с Энтони Джошуа в будущем.