"Я готов уйти": главный тренер сборной Украины сделал громкое заявление

В понедельник, 5 августа, Сергей Ребров вместе с Унаем Мельгосом провели пресс-конференцию. На ней он рассказал в частности о своей тренерской деятельности.

Евро-2024 сборная Украины по футболу провела под руководством Сергея Реброва. Команда вылетела еще на групповом этапе чемпионата Европы, что повлекло шквал критики в сторону наставника.

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Громкое заявление Реброва

На пресс-конференции задали вопрос относительно того, как он оценивает свою работу и как главный тренер, и как вице-президент, один из руководителей ассоциации.

На это Сергей Ребров ответил, что не может давать себе оценку, но считает, что все должны уважать работу главного тренера. Он отметил, что надо немаленькое количество времени, чтобы игроки хотя бы поняли требования. Нужна практика и игры.

Сейчас прошел год. Я согласился подписать контракт на 3 года – на 2 отборочных цикла. Если сейчас кого-то не удовлетворяю, я готов уйти. Но, я считаю, что было немного времени. Сегодня я разговаривал с Андреем Николаевичем. Я думаю, что очень важен этот отборочный цикл. Если я увижу, что у меня не получается, я не буду здесь сидеть и говорить: "Да нет, я должен, у меня есть контракт". Нет, этого не будет,

– заявил Ребров.

Он добавил, что ему важно лучше проявить себя, однако, по его мнению, первый год команда провела неплохо.

В ближайшее время, а именно осенью 2024 года, сборная Украины будет участвовать в Лиге наций. Все шесть матчей в группе B1 украинцы сыграют против Албании, Чехии и Грузии.

Напомним, что Сергей Ребров стал тренером сборной Украины в июне 2023 года.