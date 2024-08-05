Євро-2024 збірна України з футболу провела під керівництвом Сергія Реброва. Команда вилетіла ще на груповому етапі чемпіонату Європи, що спричинило шквал критики в бік наставника.

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Гучна заява Реброва

На пресконференції поставили питання щодо того, як він оцінює свою роботу і як головний тренер, і як віцепрезидент, один з керівників асоціації.

На це Сергій Ребров відповів, що не може давати собі оцінку, але вважає, що усі повинні поважати роботу головного тренера. Він зазначив, що треба немаленька кількість часу, щоб гравці хоча б зрозуміли вимоги. Потрібна практика та ігри.

Зараз пройшов рік. Я погодився підписати контракт на 3 роки – на 2 відбіркові цикли. Якщо зараз когось не задовольняю, я готовий піти. Але, я вважаю, що було небагато часів. Сьогодні я розмовляв з Андрієм Миколайовичем. Я думаю, що дуже важливий цей відбірковий цикл. Якщо я побачу, що в мене не виходить, я не буду тут сидіти і казати: "Та ні, я повинен, в мене є контракт". Ні, цього не буде,

– заявив Ребров.

Він додав, що йому важливо краще проявити себе, однак, на його думку, перший рік команда провела непогано.

Довідка. Найближчим часом, а саме восени 2024 року, збірна Україна буде брати участь у Лізі націй. Усі шість матчів у групі B1 українці зіграють проти Албанії, Чехії та Грузії.

Нагадаємо, що Сергій Ребров став тренером збірної України у червні 2023 року.