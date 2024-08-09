"Я чувствую себя хорошо": экс-член сборной Украины о смене гражданства

Бывший член сборной Украины Семен Новиков прокомментировал смену гражданства. Он отметил, что не чувствует себя из-за этого предателем.

Семен Новиков на пути к финалу Олимпиады-2024 одолел соперников из Дании, Грузии и Венгрии. В решающей схватке за "золото" встречался с представителем Ирана Алирезом Мохмадипиани, которого и смог победить, став олимпийским чемпионом.

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Комментарий Новикова о смене гражданства

Семен Новиков – бывший член сборной Украины. В 2023-м году борец сменил гражданство и начал выступать под флагом Болгарии. У борца и украинской федерации были свои разногласия.

После получения олимпийского "золота" Семен в очередной раз прокомментировал решение о смене гражданства.

Я чувствую себя очень хорошо. Болгария очень помогла мне стать олимпийским чемпионом. Я родился в Украине и начал тренироваться в Украине. И мне очень нравится Украина, потому что это моя родная страна. И мне очень нравится Болгария,

– рассказал Новиков.

В частности на вопрос, считает ли он, что смена гражданства – это определенный вид предательства, ответил, что для него это нормальное явление.

"Золото" – это первая олимпийская медаль в карьере Новикова.

Напомним, что Новиков уже высказывался о своем украинском происхождении.