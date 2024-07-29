В понедельник, 29 июля, состоялась квалификации плавания на 800-метровке вольным стилем. Украинец Михаил Романчук не прошел квалификационный раунд.

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Комментарий Романчука относительно поражения

Михаил Романчук в квалификации на дистанции 800 метров вольным стилем показал результат 7:49.75 минуты и финишировал 17-м, чего не хватило для прохода в финал.

Не знаю, что сказать. В полном отчаянии. Это не то, для чего готовился, для чего весь год проработал. Больше ничего сказать не могу. Слов просто нет. Было две дистанции, уже одна осталась. Надо сделать выводы, почему оно так и подходить с "холодной" головой к 1500 м,

– рассказал украинский спортсмен.

Справка. В субботу, 3 августа, Михаил Романчук также будет соревноваться за выход в квалификации на 1500 м вольным стилем.

Отметим, что спортсмен является бронзовым призером Олимпиады-2020 на 800 м вольным стилем в Токио.