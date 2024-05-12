Ни слова об Украине и войне: Ломаченко посвятил победу над Камбососом своему отцу

Василий Ломаченко триумфально вернулся на ринг. Украинский боксер нокаутировал бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Ломаченко уже со старта взял ход боя под свой контроль, ведя его первым номером. Камбососу было сложно противостоять украинцу. В 7-м раунде Джордж впервые побывал на настиле ринга, когда промахнулся по голове соперника, пишет 24 Канал.

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Поблагодарил Иисуса Христа, сопернику и отцу

Австралиец продержался почти полных 11 раундов, когда Ломаченко второй раз заставил Камбососа упасть на колени. Джордж поднялся на ноги, сигнализируя рефери, что может продолжить бой. Василий просто зажал соперника у канатов и добил Джорджа. Судья вмешался в драку и закончил избиение Камбососа.

Василий Ломаченко завоевал титул IBF, который вакантным сделал Девин Хейни.

Прямо на ринге Ломаченко дал короткий комментарий по итогам поединка. В первую очередь боксер поблагодарил Иисуса Христа. Также Василий отметил Камбососа и его команду.

"И также хочу сказать большое спасибо своей команде, своему отцу, моему тренеру, Андрею, Эгису, Расу, семье, детям, друзьям. И, конечно, всем людям хочу сказать большое спасибо за поддержку бокса. Большое спасибо, пусть вас благословит бог", – сказал Ломаченко.

Василий посвятил свой пояс отцу, который по совместительству является его тренером. Боксер заявил, что теперь будет отдыхать в кругу родных. Интересно, что во время речи Ломаченко никак не вспомнил ни об Украине, ни о войне, которая до сих пор продолжается. Хотя на момент объявления результата боя на спине Василия был сине-желтый флаг.

Сегодня я снова чемпион мира. Этот титул и бой – для моего отца. Хочу сказать ему, что очень благодарен и ценю его. Он тренировал меня, готовил и заслужил это – этот пояс для моего отца. Хочу вернуться домой и провести время с семьей,

– добавил украинский боксер.

Это первая досрочная победа Ломаченко с июня 2021-го года.