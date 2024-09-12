"Всему свое время": нападающий Александрии дал совет Мудрику

Александр Филиппов высказался относительно карьеры Михаила Мудрика в лондонском Челси. В частности он дал совет украинскому легионеру.

В январе 2023 года Михаил Мудрик перешел в Челси из донецкого Шахтера. Однако карьера украинца с "пенсионерами" пока не складывается наилучшим образом.

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Что сказал Филиппов о Мудрике

Нападающий Александрии отметил, что всему свое время и он понимает, что Михаилу сейчас тяжело.

Была смена тренеров, много новых игроков. Плюс на него давит ценник. И он еще молодой игрок. Все равно есть психологическая неустойчивость после такого давления со стороны фанатов. Но я уверен, что он имеет все качества для прогресса. Главное – постараться не пускать в голову лишние мысли и не доказывать каждому фанату что-то. Нужно ежедневно делать свою работу и обязательно этот труд принесет плоды. Все будет хорошо. Главное – верить и не зацикливаться,

– сказал Александр Филиппов.

Справка. В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за Челси 4 матча, в которых отметился лишь заработанным пенальти.

Напомним, что недавно появилась информация, что Мудрик ищет себе новый клуб, чтобы попытаться перезапустить карьеру.