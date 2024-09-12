У січні 2023 року Михайло Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря. Однак кар'єра українця з "пенсіонерами" поки не складається найкращим чином.

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Що сказав Філіппов про Мудрика

Нападник Олександрії зазначив, що усьому свій час і він розуміє, що Михайлу зараз тяжко.

Була зміна тренерів, багато нових гравців. Плюс на нього тисне цінник. І він ще молодий гравець. Все одно є психологічна нестійкість після такого тиску з боку фанатів. Але я впевнений, що він має всі якості для прогресу. Головне – постаратися не пускати в голову зайві думки та не доводити кожному фанату щось. Потрібно щодня робити свою роботу і обов'язково ця праця принесе плоди. Все буде гаразд. Головне – вірити та не зациклюватися,

– сказав Олександр Філіппов.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв за Челсі 4 матчі, у яких відзначився лише заробленим пенальті.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що Мудрик шукає собі новий клуб, щоб спробувати перезапустити кар'єру.