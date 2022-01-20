То, что россиянам показывали по телевизору – ложь, – Калиниченко о захвате Крыма

Максим Калиниченко профессиональную карьеру футболиста закончил в мае 2014 года. Последним его клубом была симферопольская Таврия. Поэтому события захвата Крыма российскими войсками он видел собственными глазами.

Воспоминаниями об этом периоде Калиниченко поделился во время интервью для российского блогера Глеба Чернявского.

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– Ты закончил карьеру в Симферополе в момент всех событий. Как это происходило изнутри?

– То, что вам показывали по телевизору – это все ложь.

– Вот ты находишься в Симферополе, что происходит?

Происходит захват. Приезжает ОМОН. Ну не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полном обмундировании. И ты понимаешь, что это никакое не "ополчение". Когда у тебя вай-фай сеть в ресторане рядом с домом правительства, которое захватили, и где происходило "свободное волеизъявление", был "ОМОН России". Особо никто не прятался.

– А как вы ездили играть?

– Стремновато было. Уже на тот момент пошли блокпосты. Никто не знает что происходит. Идет захват, и что будет после этого – непонятно.

Передвигаться на самолетах уже не могли, потому что аэропорт был блокирован. Мы передвигались на автобусе. И между Крымом и Херсонской областью – блокпосты. Все серьезно, суровые мужчины стоят экипированные. И никто не знает, что будет дальше.

– То есть вы ездили на матч через блокпосты?

– Да, и не на один матч, а несколько.

Потом в один момент я расторг контракт и уехал. Но до этого я вывез абсолютно все – машину, деньги, которые были в ячейке, потому что банки также перешли в другие руки. Где-то повезло, где-то успел.

Там ничего хорошего не было в тот момент. И ничего плохого – там "мяса" никакого не было. Да, была не бескровная история, и кровь, увы, была. Было некомфортно.