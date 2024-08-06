"Ментально я была вместе с ним на поле": жена Ракицкого о его состоянии после ухода из Шахтера
Источник:Украинский футбол
Жена Ярослава Ракицкого, Ольга, рассказала о его состояния после расторжения контракта с Шахтером. Она отметила, что это неспростой этап для них обоих.
В конце сезона-2023/2024 Шахтер и Ярослав Ракицкий договорились не продлевать соглашение. Футболист сейчас ищет новый клуб на правах свободного агента.
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Что происходит с Ракицким
Жена футболиста рассказала, что сейчас они столкнулись с непростым этапом не только для него, но и для нее.
Мне иногда казалось, что я ментально там вместе с ним на поле бегаю. Я понимала, что когда-то придет время и мы столкнемся с этим непростым этапом, но не думала, что именно так и именно сейчас. Я думаю, через это проходил каждый спортсмен. Я даже помню, как видела завершение карьер у других легенд. Я смотрела на них и думала, как они смогут теперь без этого, как справятся? Как найдут в себе силы не упасть духом?
– рассказала Ольга Ракицкая.
Отметим, что сейчас портал Transfermarkt оценивает Ракицкого в 1 миллион евро.