Яремчук рассказал, что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал минимальную победу над Северной Македонией в матче второго тура Евро-2020.

Также Яремчук назвал все предпосылки выхода Украины в следующую стадию чемпионата Европы.

К слову Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео

"Только положительные эмоции, но очень много нервничали во время матча, в концовке. Сейчас можно немного порадоваться, а завтра нужно готовиться к следующей игре", – рассказал он.

К ней нужно намного серьезнее подготовиться в психологическом плане, ведь, по моему мнению, Австрия – соперник сильнее Македонии. Нужно будет выложиться на 100%,

– сказал Яремчук.

Украина – Северная Македония: самое важное из матча

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Голами за "сине-желтых" отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Поединок прошел в Бухаресте в четверг 17 июня. В отличие от стартового поединка, который проходил в Амстердаме, на этот раз украинская сборная имела ощутимый бонус – гораздо больше болельщиков. В соседнюю Румынию значительно проще добраться, поэтому преимущество украинцев ощущалось с первых минут.

В последние минуты напряжение в матче зашкаливало, но до какой-то игровой конкретики практически не доходило, что позволило Украине одержать первую победу на чемпионатах Европы со времен домашнего Евро-2012.

Таким образом после двух матчей подопечные Шевченко набирают 3 очка, но имеют нулевую разницу мячей. Вечером в четверг состоится другой матч этой группы Нидерланды – Австрия.

. Судьба выхода из группы для украинцев будет решаться в понедельник, 21 июня, в поединке со сборной Австрии.