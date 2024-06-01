Украденный нокаут был запланирован: что рефери говорил Усику перед боем с Фьюри

Перед боем с Тайсоном Фьюри рефери боя провел разговор с Александром Усиком. Появилось видео наставлений судьи.

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. В 9 раунде рефери не дал украинцу нокаутировать соперника.

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Что рефери говорил Усику

Перед боем судья просил украинца при любых обстоятельствах не отправлять Фьюри в нокаут.

При любых обстоятельствах, не бей Фьюри, когда он будет в нокдауне. Я объясню почему, я не хочу, чтобы он там лежал и показывал, как он корчится от боли, поэтому просто не бей его, когда он будет в нокдауне. Когда будет нокдаун – иди в крайний (нейтральный) угол и жди моей команды продолжить бой,

– сказал рефери Усику.

Большинство представителей боксерского сообщества считают, что рефери помог Тайсону Фьюри и украл нокаут у украинца в 9 раунде.

Наставления рефери Александру Усику: смотрите видео

Незавершенный нокаут в 9 раунде

В 9-м раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун в 9-м раунде. Он существенно доминировал над соперником и перед перерывом выдал серию точных ударов по британцу. Фьюри ощутимо поплыл и был готов упасть на ринг.

Впрочем судья решил остановить бой и засчитать нокдаун Тайсона, хотя не оказался тремя конечностями на канвасе. При этом технический нокаут американский арбитр Марк Нельсон тоже не засчитал.

Видео нокдауна Тайсона Фьюри

Для Фьюри это было первое поражение на профессиональном уровне. До этого британец выиграл 34 из 35-ти боев, а также один был вничью.

Напомним, что реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года.