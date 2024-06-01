У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. У 9 раунді рефері не дав українцю нокаутувати суперника.

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Що рефері говорив Усику

Перед боєм суддя просив українця за будь-яких обставин не відправляти Ф'юрі в нокаут.

За будь-яких обставин, не бий Ф'юрі, коли він буде у нокдауні. Я поясню чому, я не хочу, щоб він там лежав і показував, як він корчиться від болю, тому просто не бий його, коли він буде у нокдауні. Коли буде нокдаун – іди у крайній (нейтральний) кут та чекай моєї команди продовжити бій,

– сказав рефері Усику.

Більшість представників боксерської спільноти вважають, що рефері допоміг Тайсону Ф'юрі і вкрав нокаут в українця у 9 раунді.

Настанови рефері Олександру Усику: дивіться відео

Незавершений нокаут у 9 раунді

У 9-му раунді Усик відправив Ф'юрі у нокдаун. Він суттєво домінував над суперником і перед перервою видав серію влучних ударів по британцю. Ф'юрі відчутно поплив та був готовий впасти на ринг.

Втім суддя вирішив зупинити бій та зарахувати нокдаун Тайсона, хоча не опинився трьома кінцівками на канвасі. При цьому технічний нокаут американський арбітр Марк Нельсон теж не зарахував.

Відео нокдауну Тайсона Ф'юрі

Цікаво. Для Ф'юрі це була перша поразка на професійному рівні. До цього британець виграв 34 з 35-ти боїв, а також один був внічию.

Нагадаємо, що реванш між боксерами відбудеться 21 грудня 2024 року.