Усик обратился к Фьюри после победы над Джошуа: Тайсон мгновенно ответил – эффектное видео

Энтони Джошуа был очень близок к тому, чтобы взять реванш у Александра Усика. Только по раздельному решению судей победил украинский боксер.

Усик призвал Фьюри покидать пенсию

Еще на ринге Александр Усик рассказал, с которым планирует провести следующий поединок. Позиция украинца была категоричной. Либо Усик дерется с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, либо не дерется вообще, пишет 24 канал.

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После многочисленных поздравлений и объятий Усик во второй раз обратился к "Цыганскому королю" во время интервью изданию DAZN.

Тайсон, возвращайся на ринг,

– призвал его Усик.

Напомним, что Фьюри объявил об окончании карьеры после победного боя против Деонтея Уайлдера.

Усик обратился к Фьюри: смотрите видео

Фьюри: Я уничтожу обоих за один вечер

Ответа Фьюри долго ждать не пришлось. Тайсон сделал неожиданное заявление у себя в инстаграмме, которое могло обидеть Усика и Джошуа. Он назвал этот реванш одним из самых плохих титульных поединков. "Цыганский король" уверен, что за один вечер мог бы победить сразу двух боксеров.

Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дерьмом. Это был один из самых плохих титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было дерьмо! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер. "Цыганский король" останется здесь навсегда,

– ответил Фьюри.

Напомним, что Усик победил Джошуа в реванше по раздельному решению судей после 12-раундового поединка.