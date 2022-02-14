То, что ей разрешили кататься, создаст огромный прецедент, – эксперт о допинге Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка и эксперт по фигурному катанию Discovery Italy Валентина Маркеи дала свою оценку тому, что подозреваемой в употреблении допинга россиянке Камиле Валиевой разрешили выступать на Олимпиаде-2022.

Во время Олимпиады-2022 оказалось, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружили запрещенный препарат. Однако обнаружили его в пробе, которую она сдала еще до зимней Олимпиады – на чемпионате России в декабре 2021 года.

Произошло это уже после того, как Валиева в составе сборной ОКР завоевала золотые награды в командном первенстве. Однако церемония награждения не состоялась.

После этого Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство решили обжаловать решение РУСАДА по допуску Валиевой. Но Спортивный арбитражный суд отклонил их иск. Поэтому Валиева и дальше будет выступать на Олимпиаде-2022.

В то же время Россия не получит золотую медаль на Олимпиаде: МОК отказался награждать россиян

Однако теперь ее ожидает рассмотрение дела об употреблении допинга, по результатам которого ее и могут дисквалифицировать.

Эксперт Валентина Маркеи оценила это решение CAS. А также то, как себя чувствуют другие спортсмены в такой ситуации.

– Вы всю жизнь буквально дышите спортом. А как вы реагируете на сегодняшние новости?

– Здесь, в Пекине, очень странная атмосфера. Они защищают спортсменку, ей всего 15, и это правильно. То, что результаты теста пришли с опозданием, не является виной Камилы, и после Олимпийских игр планируется более глубокое расследование. Но то, что ей разрешили кататься, создаст огромный прецедент в этом виде спорта, повлечет утрату доверия к фигурному катанию.

Так же как Камила получила право прожить свой олимпийский опыт, так и все остальные участники должны получить ощущение защищенности, что они являются частью системы, которая борется за честный спорт. Я была профессиональной спортсменкой, и знаю, что это означает. Знаю, что нужно, чтобы подготовиться к Олимпийским играм и понимаю, как это кататься на коньках по девять часов в день для получения этого олимпийского опыта. Я участвовала в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, после этого Россия не выступает под своим флагом из-за решения МОК. Обидно, что такие ситуации все еще случаются. Поэтому мне интересно, что будет дальше.

– Если она получит "золото", будут ли чувствовать люди с серебром, бронзой и те, которые оказались на четвертом месте, несправедливость?

– Ситуация касалась лишь решения РУСАДА об отмене ее отстранения. Будет дальнейшее расследование, это означает, что если они подтвердят, что было нарушение, она может потерять свою медаль. Конечно, это поставило бы в трудную ситуацию всех остальных конкурентов. Вот почему важно пройти через эту ситуацию, чтобы все прояснить. Это защитило бы всех спортсменов, которые участвуют в Пекине-2022, и позволило бы им чувствовать себя в безопасности, участвовать в том, к чему у них действительно лежит душа.

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– Что она чувствует после того, как команда США выступила очень решительно и выказала свое недовольство?

– Это очень сложная и деликатная ситуация. Мы все должны понимать, что в 15 лет получение запрета участвовать в соревнованиях действительно будет иметь для нее физические и психические последствия. Поэтому, прежде всего, нужно уважать девушку, какой она есть, а потом уже высказывать другие мнения. Однако сначала нужно уважать эмоции маленькой девочки, для которой эта ситуация очень нелегкая. Мы были на ее тренировках, и было грустно видеть, как она делает ошибки и плачет на руках своего тренера. Прежде чем стать спортсменами, мы были людьми, и это то, что мы должны уважать в спорте. К сожалению, журналисты об этом иногда забывают.