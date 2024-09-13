"Сейчас не в лучшем состоянии": главный тренер Эпицентра о Довбыке в Роме

Главный тренер Эпицентра, Сергей Нагорняк, сделал прищение относительно состояния Артема Довбыка после перехода в Рому. В частности он оценил, повлияло ли его отсутствие на результат сборной Украины.

2 августа Рома официально объявила о подписании Артема Довбика. Соглашение футболиста и клуба рассчитано до 2029 года, однако его дебют в клубе пока не проходит удачно.

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Что думает Нагорняк о карьере Довбика

Главному тренеру Эпицентра трудно сказать, повлияло ли отсутствие нападающего на результат сборной Украины в Лиге наций.

Он сейчас тоже не в лучшем психологическом состоянии. За Рому он пока что ни одного гола не забил. Тренер его защищает. Думаю, он почувствовал, что такое итальянский футбол. Там давление безумное идет. Не могу сказать, что Артем сейчас в хорошем состоянии. Для нападающего самое главное – это забивать голы,

– отметил Сергей Нагорняк.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл три матча, однако еще не отметился забитым голом за Рому.

Отметим, что сейчас украинец восстанавливается после полученной травмы.