Мужская сборная Украины по карате завоевала "бронзу" на чемпионате Европы

В турецком Газиантепе продолжается чемпионат Европы по карате. В медальной копилке Украины 4 награды.

В конце выступления сборная исполнила патриотическую песню

Сборная Украины по карате завоевала четвертую и последнюю медаль чемпионата Европы-2022. Завершающим видом, в котором национальная команда боролась за медаль, стали командные соревнования среди мужчин, пишет 24 канал.

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Национальная команда дошла до бронзового финала, где победила сборную Бельгии.

В 1/8 финала украинцы одолели сборную Боснии и Герцеговины (3:2). В четвертьфинале "сине-желтые" уступили команде Франции (0:3), чтобы сохранить шансы на награды, украинская сборная должна была победить в утешительных столкновениях против Словакии.

Сборная Украины победила словаков со счетом 3:0 и вышла в бронзовый финал.

В решающем противостоянии соперником Украины была Бельгия. В борьбе за медаль командам понадобилось всего три схватки для определения победителя.

В первом поединке победу сборной Украины принес Андрей Торошанко (8:1). Вторую схватку выиграл бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горун.

Завершающую третью победу для команды заработал Ризван Талибов, ранее выигравший "бронзу" в личном первенстве.

В итоге "сине-желтые" одолели бельгийцев со счетом 3:0 по столкновениям.После своего выступления украинские каратисты отпраздновали успех, исполнив на татами уже культовую стрелковую песню "Ой, в лугу красная калина".

Трогательное исполнение патриотической песни: видео

Награды украинцев на чемпионате Европы-2022 по карате