В конце выступления сборная исполнила патриотическую песню
Сборная Украины по карате завоевала четвертую и последнюю медаль чемпионата Европы-2022. Завершающим видом, в котором национальная команда боролась за медаль, стали командные соревнования среди мужчин, пишет 24 канал.
Читайте також Терлюга здобула "золото" чемпіонату Європи з карате, здолавши олімпійську чемпіонку
Национальная команда дошла до бронзового финала, где победила сборную Бельгии.
В 1/8 финала украинцы одолели сборную Боснии и Герцеговины (3:2). В четвертьфинале "сине-желтые" уступили команде Франции (0:3), чтобы сохранить шансы на награды, украинская сборная должна была победить в утешительных столкновениях против Словакии.
Сборная Украины победила словаков со счетом 3:0 и вышла в бронзовый финал.
В решающем противостоянии соперником Украины была Бельгия. В борьбе за медаль командам понадобилось всего три схватки для определения победителя.
В первом поединке победу сборной Украины принес Андрей Торошанко (8:1). Вторую схватку выиграл бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горун.
Завершающую третью победу для команды заработал Ризван Талибов, ранее выигравший "бронзу" в личном первенстве.
Трогательное исполнение патриотической песни: видео
Награды украинцев на чемпионате Европы-2022 по карате
- На этом чемпионате Европы это уже четвертая награда Украины по четырем видам, в которых украинские спортсмены дошли до борьбы за медали.
- Ранее "золото" Украине принесла Анжелика Терлюга, а по "бронзе" завоевали Анита Серегина и Ризван Талибов.