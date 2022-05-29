Наприкінці виступу збірна виконала патріотичну пісню

Збірна України з карате здобула четверту й останню медаль чемпіонату Європи-2022. Завершальним видом, у якому національна команда боролася за медаль, стали командні змагання серед чоловіків, пише 24 канал.

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Національна команда дійшла до бронзового фіналу, де перемогла збірну Бельгії.

У 1/8 фіналу українці здолали збірну Боснії та Герцеговини (3:2). У чвертьфіналі "синьо-жовті" поступилися команді Франції (0:3), тож аби зберегти шанси на нагороди, українська збірна мала перемогти у втішних сутичках проти Словаччини.

Збірна України перемогла словаків з рахунком 3:0 та вийшла до бронзового фіналу.

У вирішальному протистоянні суперником України була Бельгія. У боротьбі за медаль командам знадобилося лише три сутички для визначення переможця.

У першому двобої перемогу збірній Україні приніс Андрій Торошанко (8:1). Другу сутичку виграв бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна.

Завершальну третю перемогу для команди заробив Різван Талібов, який раніше виграв "бронзу" в особистій першості.

Зверніть увагу! У підсумку "синьо-жовті" здолали бельгійців із рахунком 3:0 за сутичками.

Після свого виступу українські каратисти відсвяткували успіх, заспівавши на татамі вже культову стрілецьку пісню "Ой, у лузі червона калина".

Зворушливе виконання патріотичної пісні: відео

Нагороди українців на чемпіонаті Європи-2022 з карате