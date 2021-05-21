ЧМ по хоккею: Россия вырвала победу у Чехии, Германия забросила 9 шайб Италии

В Риге стартовал чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В первый игровой день немцы предсказуемо разгромили сборную Италии, а россияне одолели чехов.

Россия – Чехия 4:3

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Хоккеисты из РФ трижды выходили вперед, но каждый раз позволяли сопернику сравнять счет. Причем на то, чтобы забросить в ответ, чехам нужно было минимум времени. Удивительно и то, что одну из шайб россияне забили, находясь в меньшинстве.

Победу команде Брагина принес нападающий клуба НХЛ Коламбус Блю Джекетс Михаил Григоренко. Он удачно открылся под передачу партнера при смене состава у соперников, вкатился в зону и нанес точный удар в верхний угол.

Победная шайба россиян: смотрите видео

Германия – Италия 9:4

Итальянцы удивили многих, а возможно и самих себя, неожиданно поведя в счете в первом периоде (2:1), однако немцы еще до первого перерыва выровняли ситуацию, а в дальнейшем не позволили усомниться в своем превосходстве.