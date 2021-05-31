Чехия – Дания 2:1 Б

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Чехи борются за попадание в плей-офф со шведами. Если россияне обыграют команду Швеции, то у скандинавов не останется шансов. Групповой этап завершится 1 июня.

США – Германия 2: 0

На 39-й минуте Джейсон Робертсон, реализовав численное большинство, вывел американскую сборную вперед. Ассистентами выступили Райан Донато и Конор Гарланд. На последней минуте Колин Блэквелл забросил шайбу в пустые ворота. Голкипер сборной США Келвин Питерсен оформил шат-аут, отразив все 33 броска.

Таким образом, сборная США обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021. Сборная Германии сохранила за собой четвертую позицию в группе.