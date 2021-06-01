ЧМ по хоккею-2021: США выиграли группу, Чехия разгромила Словакию

Во вторник, 1 июня, в рамках второй пары 11 матчей игрового дня Словакия оказалась слабее чехов, а итальянцы уступили сборной США.
Словакия – Чехия 3: 7
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В Группе А сборная Чехии забросила 7 шайб в ворота Словакии, выиграв со счетом 7:3. Эта победа позволила чехам пройти дальше с третьего места, а словаки финишировали четвертыми.
Италия – США 2: 4
Сборная США спокойно переиграла Италию, оформив победу в своей группе. Еще в первом периоде американцы забросили три шайбы, а в итоге выиграли 4:2.
Италия стала единственной командой на турнире, которая не набрала ни одного очка.