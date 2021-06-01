Словакия – Чехия 3: 7

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В Группе А сборная Чехии забросила 7 шайб в ворота Словакии, выиграв со счетом 7:3. Эта победа позволила чехам пройти дальше с третьего места, а словаки финишировали четвертыми.

Италия – США 2: 4

Сборная США спокойно переиграла Италию, оформив победу в своей группе. Еще в первом периоде американцы забросили три шайбы, а в итоге выиграли 4:2.

Италия стала единственной командой на турнире, которая не набрала ни одного очка.