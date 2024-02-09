Дмитренко стала лучшей в своей дебютной гонке на ЧМ-2024, Франция оккупировала весь подиум
На чемпионате мира-2024 по биатлону в чешском Нове-Место подошел к окончанию женский спринт. Весь подиум захватили представительницы из Франции.
Украину в женском спринте представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Дебютантка чемпионата мира-2024 в составе сине-желтой команды Дмитренко стала лучшей среди наших девушек, сообщает 24 Канал.
Вот так Не хватило одного меткого выстрела: украинец остановился в шаге от медали чемпионата Европы
Неожиданный результат от дебютантки
Кристина на отлично сработала на двух огневых рубежах и финишировала 12-й. Замечательный результат от 24-летней биатлонистки.
Другие три украинки попали в ТОП-30. Петренко, которая тоже выбила 10 из 10 на стрельбе, заехала на 19-ю позицию. Четырьмя секундами Ирине уступила Юлия Джима, которая на втором огневом рубеже промахнулась однажды.
Меркушина стала худшей среди украинских биатлонисток, но также продемонстрировала неплохое выступление – 29-я ступенька с одним промахом.
Весь пьедестал заняли биатлонистки из Франции. Чемпионкой мира в Нове-Место в спринте стала Жюлья Симон. Всего 5 секунд не хватило Жюстин Бреза-Буше, чтобы опередить свою землячку и подругу по сборной. Хотя Жустин в отличие от Жюльи имела в своем активе один промах.
Тройку призеров в Чехии замкнула Лу Жанмонно, у которой тоже один промах.
Еще одна француженка Софи Шово остановилась в 4-х секундах от медалей Мундиаля.
Результаты женского спринта
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 20:07,5
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +4,9
3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +40,8
...
12. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:26,2
19. Ирина Петренко (0+0) +1:44,1
21. Юлия Джима (0+1) +1:48,3
29. Анастасия Меркушина (1+0) +2:05,6