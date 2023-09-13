Наплевали на правила МОК: на ЧМ будут выступать российские борцы, поддерживающие войну

Международная федерация борьбы (UWW) решила пренебречь правилами МОК и допустила к ЧМ-2023 атлетов, активно поддерживающих войну в Украине. Это грубое нарушение "нейтрального" статуса спортсменов.

16 сентября в столице Сербии Белграде начнется чемпионат мира-2023 по борьбе. Среди участников соревнований оказались три "нейтральных" атлета, которые были участниками пропагандистского митинга в "Лужниках", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Z-спортсмены на ЧМ-2023 по борьбе

Речь идет об Абдулрашиде Садулаеве, Зауре Угуеве и Заурбеке Сидакове. Все эти борцы принимали участие в митинге на стадионе "Лужники" 18 марта 2022 года. На этом шабаше отмечали годовщину аннексии Крыма и оправдывали агрессию России против Украины.

Кроме того, в прошлом году Садулаев принимал участие в открытии турнира по борьбе, посвященном утилизированным россиянам, воевавшим против украинцев. Все эти факты являются грубым нарушением правил Международного олимпийского комитета по статусу "нейтрального спортсмена".

В постановлении МОК ясно указано, что участие в провоенных митингах является основанием для недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. По всей вероятности, UWW "не заметила" нарушений в биографии трех персонажей из страны-агрессорки.

Садулаев, Угуев и Сидаков оказались в составе сборной России, которая будет выступать на ЧМ в нейтральном статусе.

Напомним, что в преддверии старта ЧМ-2023 Международная федерация борьбы проверила 235 борцов из России и Беларуси. Из этого количества только 26 были исключены из заявки.

Отметим, что UWW возглавляет большой поклонник России Ненад Лалович из Сербии. Так что такой "слепоте" Международной федерации борьбы не стоит удивляться. Интересно, как ситуацию прокомментирует МОК, предоставивший эти рекомендации. Ведь, воспользовавшись примером UWW, другие федерации тоже будут допускать Z-спортсменов к соревнованиям.